Рыбаков: несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Если говорить про 2021 год, стоит отметить, что он сложился под определенным давлением внешних факторов: все пять санкционных волн коснулись в том числе и организаций "Белнефтехима", а также непосредственно самого концерна, была большая волатильность на рынке нефти - все это коснулось работы наших предприятий. Вместе с тем организации отрасли работают стабильно, ни один коллектив не простаивал ни дня", - сказал Андрей Рыбаков.

Кроме того, руководитель "Белнефтехима" подчеркнул, что прошлый год концерн "закончил с достойными показателями". "Объем производства выше показателей прошлого года, по темпам роста экспорта также есть значительное увеличение, поэтому в 2022 год мы входим с хорошими результатами и заделами, и рассчитываем, что этот год у нас будет еще лучше, чем предыдущий", - поделился глава концерна.

Белорусский государственный концерн по нефти и химии ("Белнефтехим") - один из крупнейших промышленных комплексов Беларуси. Концерн производит более 500 видов нефтехимической и химической продукции. Организации концерна выполняют полный цикл работ, связанных с разведкой и добычей нефти, ее транспортировкой, переработкой и реализацией нефтепродуктов. Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия характеризуются высоким технологическим уровнем глубины переработки нефти и качеством нефтепродуктов, соответствующим мировым стандартам. Продукция организаций экспортируется более чем в 100 стран мира. На внешнем рынке реализуется свыше 70% продукции, производимой нефтехимическим комплексом.-0-