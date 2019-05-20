Рыбаков: несогласованных вопросов с РФ по реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с нефтью нет

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Между белорусской и российской сторонами нет несогласованных вопросов, которые могли бы помешать реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками нефти. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров по нефтяной тематике.

"Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера", - сказал Андрей Рыбаков.

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