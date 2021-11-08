Рыбаков о поставках нефтепродуктов в Украину: объемы далеко не меньше, чем прежде

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохраняет объемы поставок нефтепродуктов на украинский рынок, а возможно, даже наращивает их. Это следует из заявлений журналистам председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, как идут поставки нефтепродуктов в Украину, глава концерна сказал: "Без изменений. Мы как поставляли, так и поставляем наши нефтепродукты на украинский рынок. И, в принципе, каких-либо препятствий или иных аспектов не существует. Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается".

Андрей Рыбаков подтвердил, что определенная турбулентность в политической сфере в белорусско-украинских отношениях на сегодняшний день не сказывается на вопросах поставок нефтепродуктов.

Отвечая на уточняющий вопрос, каковы объемы поставок, он не стал приводить конкретных цифр, однако заявил: "Не меньше точно. Далеко не меньше".-0-