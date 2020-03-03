Рыбаков: с крупными российскими поставщиками нефти договоренностей пока нет

3 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. С крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает белорусская сторона. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, отвечая на вопрос БЕЛТА.

"Мы ни для кого не закрываем возможности по работе с Республикой Беларусь. Продолжаем плотно общаться и вести переговоры с большими компаниями. Но пока нет тех договоренностей, на которые рассчитываем. Параллельно и активно ведем работу по иным направлениям. Как по самому широкому российскому вектору, так и по внешнему периметру - поставкам иных сортов нефти", - сказал Андрей Рыбаков.

По его словам, предстоит и в дальнейшем еще эффективнее и плодотворнее продолжать работу по диверсификации поставок, контактов и внутри Российской Федерации, и с поставщиками из других стран. "Планы грандиозные. Надеемся, что не подведем Президента, не подведем нашу отрасль", - добавил Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, Президент Беларуси 3 марта провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Он отметил, что отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. "Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье", - сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно, что влияет на работу целого ряда предприятий. Вместе с тем сложившуюся ситуацию белорусский лидер считает даже в чем-то полезной: "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом".-0-

Рыбаков: поставка в Беларусь нефти от небольших российских компаний создаст конкурентную среду "Активно работаем над привлечением на переработку на наших НПЗ нефти сорта Urals именно небольших добывающих компаний. В марте оцениваем первые поставки", - сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.