Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность - "Белнефтехим"

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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность, заявил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными", - заявил Александр Тищенко.
"Поэтому распространяемые в СМИ экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива, безусловно, носят провокационный характер", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-