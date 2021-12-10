Рынок строительных услуг в ЕАЭС начнет действовать в полном объеме

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рынок строительных услуг в Евразийском экономическом союзе начнет действовать в полном объеме. Такое решение принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила на брифинге по его итогам официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня принято решение о запуске единого рынка услуг в сфере строительства в полном объеме, - проинформировала Ия Малкина. - Решение дополняет действующий перечень строительных услуг новыми услугами, что обеспечит функционирование единого рынка в полном объеме".

Данным решением предусмотрена подготовка до 1 января 2023 года сопоставительного перечня всех разрешений на поставку строительных услуг, который позволит уполномоченным органам сравнивать разрешения в целях их признания.

В целом на заседании Евразийская экономическая комиссия доложила лидерам стран ЕАЭС об исполнении планов либерализации по секторам услуг. "Результатом исполнения планов к 2025 году станет отнесение к режиму единого рынка еще четырех секторов услуг, таких как оценка имущества, подземные и наземные маркшейдерские съемки и прогноз погоды и метеорология, - сказала Ия Малкина. - Также отмечу, что в настоящее время в формате единого рынка функционирует 55 секторов услуг".

Она сообщила, что ВЕЭС одобрил также общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг. "Они предусматривают поставку услуг на условиях национального режима, обеспечение недискриминационного контроля за деятельностью оценщиков, а также ведение реестров поставщиков, - пояснила официальный представитель ЕЭК. - Это первый шаг к обеспечению допуска поставщиков услуг на рынок оценки имущества на основании разрешений и квалификации, выданных в стране регистрации, без дополнительного подтверждения".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции. В нем принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-