РЖД готовы перевезти лес и удобрения из Беларуси в российские порты

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РЖД при переориентации белорусских грузов в российские порты готовы принять к перевозке не только нефтепродукты, но и лес и удобрения. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило, сообщает ТАСС.

"Из значимых номенклатур - это нефтепродукты, по которым мы уже работаем, удобрения, по которым мы всех заверили, что готовы будем обеспечить перевозку. По значимости третья группа - это лесные грузы, там порядка 1,5-2 млн т. В нашем общем объеме эта цифра не такая существенная. Сколько бы они ни захотели нам передать, мы готовы будем эти все объемы забрать", - сказал замглавы РЖД, отвечая на вопрос о том, какие грузы могли бы перевозиться из Беларуси в порты РФ по железной дороге.

Алексей Шило уточнил, что речь может идти и о продукции "Беларуськалия". "И поскольку основные потребители "Беларуськалия" располагаются в том числе в Китайской Народной Республике, то можно было бы попробовать организовать перевозки как через погранпереходы, так и через порты Дальнего Востока", - добавил топ-менеджер РЖД.

Интерес к перевалке белорусских грузов наблюдается и со стороны портов Черноморского побережья, заключил Алексей Шило.-0-