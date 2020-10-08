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Экономика
08 октября 2020, 21:25

РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РЖД готовы обеспечить транспортировку всех нефтепродуктов, которые Беларусь планирует переориентировать на российские порты, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Алексей Шило, сообщает ТАСС.

"Проблем со стороны Российских железных дорог нет. Мы предоставили скидку 50%, она действует до конца 2025 года - и на завоз самих нефтепродуктов в порты РФ, и на возврат порожняка. На всех совещаниях, которые проходят, мы говорим о том, что объем грузов, который РЖД предъявят, готовы будем перевезти. Направления, которые рассматриваются сегодня для перевозки нефтепродуктов, не самые загруженные. Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Беларусь, поэтому если будут дополнительные решения приняты, то Российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством", - отметил он.

По словам Алексея Шило, РЖД рассчитывают, что смогут получить таким образом около 6 млн т дополнительных грузов.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в ближайшее время ожидается достижение договоренностей с Беларусью о перенаправлении поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. При этом потенциальный объем поставок нефтепродуктов Беларуси повышен с планируемых 3-4 млн т до 4-6 млн т.-0-

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