С начала действия указа о развитии торговли и общепита на селе открылось более 300 торговых объектов

19 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. С начала действия указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в сельской местности открылись более 300 объектов торговли. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции консультант отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Анастасия Ераховец, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас действует указ Президента №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", которым предусмотрен ряд льгот и преференций (для арендодателей торговых объектов на селе. - Прим. БЕЛТА). Например, специальный режим налогообложения на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, льготы при отчуждении объектов недвижимого имущества на территории сельской местности и на территории малых городских поселений", - отметила представитель МАРТ.

В настоящее время, по ее словам, действие указа распространяется на 18 тыс. 913 населенных пунктов, включая агрогородки, что составляет 80,3% сельских населенных пунктов республики. "По информации областных исполнительных комитетов, за период действия указа в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях открылось 306 объектов розничной торговли и 61 объект общественного питания. Вне населенных пунктов, где также распространяется действие указа, открыто 3 объекта общественного питания и 3 объекта торговли", - сообщила Анастасия Ераховец.

Из числа воспользовавшихся льготами указа более 70% - предприниматели, остальные - юридические лица.-0-