С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро - аналитик

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года белорусский рубль устойчиво укрепляется к доллару и евро. Это отметил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Американская валюта за это время подешевела примерно на 3%, а европейская - почти на 5%. В то же время российская валюта укрепилась по отношению к белорусскому рублю более чем на 5%.

"Заметные колебания отдельных валют связаны с внешними факторами, и прежде всего с активным укреплением российского рубля к доллару и евро. В ближайшей перспективе, пока растут цены на нефть, и в отсутствие новых санкций в отношении России, эта тенденция может продолжиться. А значит, доллар и евро имеют все шансы и дальше снижаться к белорусскому рублю", - полагает аналитик.

Что касается более отдаленной перспективы, то при сохранении текущих соотношений между долларом и евро, долларом и российским рублем к концу года иностранные валюты могут подорожать. Курс доллара к белорусскому рублю может возрасти до Br2,15, евро - до Br2,50, российской валюты - до Br3,35 за 100 российских рублей. Однако серьезные колебания на внешних валютных рынках могут внести существенные коррективы в данный прогноз, подчеркнул Вадим Иосуб.-0-

Инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы немного замедлится - эксперт "Скорее всего, пик инфляции был пройден в феврале. Если посмотреть на сезонность инфляции прошлых лет, можно предположить, что вплоть до августа она будет замедляться, а с начала осени опять пойдет в рост", - отметил аналитик Вадим Иосуб.

Для ускорения темпов роста белорусской экономики нужно реформировать убыточные предприятия - Иосуб Аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб подчеркнул, что развивающаяся экономика, к которой можно отнести белорусскую, для сокращения отставания от развитых стран должна расти темпами, превышающим среднемировые.

В мае цена на нефть Brent может опуститься ниже $70 С января по конец апреля североморская нефть сорта Brent подорожала на 35%, до $75 за баррель. Цена техасской WTI выросла за этот же период на 41% до $66 за баррель.

Принятие указа о цифровых банковских технологиях даст толчок развитию рынка Форекс в Беларуси - Иосуб Положениями указа №148 предусмотрено, что страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие финансовые организации, в том числе форекс-компании, получат доступ к Межбанковской системе идентификации. Сейчас такую возможность имеют только банки и НКФО.

Белорусы начали активнее использовать облигации как альтернативу вкладам Традиционно основным массовым финансовым инструментом, используемым белорусами, были и остаются банковские депозиты. Тем не менее в последнее время активно развивается рынок облигаций, как государственных, так банковских и корпоративных.

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