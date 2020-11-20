С участием Беларуси на международной конференции в Гуанчжоу обсудили тему трансграничной электронной торговли

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Гуанчжоу 19 ноября приняло участие в мероприятиях международной конференции по проблемам международной трансграничной электронной торговли "2020 World Cross-border E-commerce Conference". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в генконсульстве нашей страны в Гуанчжоу.

На церемонии открытия выступили генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации И Сяочжунь (по видеосвязи), вице-мэр города Гуанчжоу Линь Даопин, ряд бывших высокопоставленных чиновников, представителей банковской и академической сфер Китая.

Генеральный консул Беларуси принял участие в дискуссии круглого стола, где изложил подходы, которые могли бы способствовать большему вовлечению в систему международной трансграничной электронной торговли предприятий, представляющих сравнительно малые по объему экономики, такие как Беларусь. Он обозначил ключевые проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия при выходе на рынок электронной торговли КНР.-0-