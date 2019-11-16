Садохо: указ о поддержке экспорта - возможность для частного бизнеса выйти на зарубежные рынки

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С принятием указа №412 "О поддержке экспорта" у частного бизнеса появится больше возможностей выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

"Данный документ существенным образом меняет ситуацию с участием белорусских субъектов хозяйствования (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей) в выставках за рубежом, - считает директор центра. - Финансовая поддержка, которая предусмотрена указом, очень существенная и важная, потому что, как мы знаем, участие в зарубежных выставках весьма дорогостоящее, и до принятия указа позволить себе это могли далеко не все предприятия, а лишь наиболее крупные. Те, кто уже поставляет свою продукцию на экспорт, имеет неплохую прибыль и хочет расширить свои рынки".

За последние три года Национальный центр маркетинга провел порядка 20 выставок за рубежом, и, по словам Валерия Садохо, традиционно в них принимали участие отечественные гиганты, такие как БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Белорусская калийная компания, "Гомсельмаш", предприятия "Белнефтехима". "Я ни разу не видел среди участников индивидуальных предпринимателей - были средние предприятия мясной, молочной, иногда текстильной отраслей, а вот небольшие частные предприятия - нет. Для них это был неподъемный финансовый вопрос", - отметил директор центра.

Валерий Садохо также отметил, что прежде правительством дофинансировались лишь некоторые национальные выставки, к тому же речь шла только о необустроенных площадях (такой квадратный метр примерно вдвое дешевле, чем в обустроенном павильоне). Учитывая высокую стоимость, предприятиям зачастую приходилось экономить, пытаясь размещаться на необустроенном пятачке. "Сейчас же открывается возможность для более широкого участия. Мы говорим не только о количестве предприятий, но и возможности получить достойные площади в результате финансовой поддержки со стороны государства", - отметил руководитель Национального центра маркетинга МИД.

Он считает, что для индивидуальных предпринимателей, которым не нужны большие площади на выставках, участие в мероприятиях за рубежом теперь также будет вполне подъемным с финансовой точки зрения.

Как сообщалось, 14 ноября подписан указ №412, согласно которому государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию.-0-