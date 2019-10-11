Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины площадей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарная свекла в Беларуси убрана с 50,4 тыс. га, что составляет 53,7% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 11 октября, собрано более 2,3 млн т корнеплодов при урожайности 469,1 ц/га (это на 27,3 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы составляет 16,59%. В счет госзаказа продано более 1,3 млн т сахарной свеклы, что составляет 63,5% плана.

Продолжается в хозяйствах страны и уборка картофеля. В сельхозорганизациях Беларуси он убран с 24 тыс. га, что составляет 86,9% площадей. Накопано 755,7 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 314,4 ц картофеля, это на 41,3 ц больше прошлогоднего показателя. Самая высокая урожайность в Витебской области - 389 ц/га, там убрано 92% площадей. В Брестской области картофель убрали с 96,2% площадей, Гродненской - 87,8%, Минской - 86%, Гомельской и Могилевской - по 81,5%.-0-