Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины площадей

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 18 октября, сахарная свекла убрана с 44,2 тыс. га, что составляет 53,6% уборочной площади. Собрано 2011,5 тыс. т при средней урожайности 455,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,1%.

Картофель в сельхозорганизациях убрали с 94% площадей (23,6 тыс. га), накопано 671,1 тыс. т (урожайность 284,3 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,44 тыс. га (74% плана), собрано 97,9 тыс. т при урожайности 220,8 ц/га.

Кукуруза в Беларуси убрана с 878 тыс. га, что составляет 72% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 824,2 тыс. га (81% плана), собрано 19,655 млн т зеленой массы при урожайности 238,5 ц/га. Продолжается уборка кукурузы на зерно: работы проведены на 53,8 тыс. га (25,2% плана), намолочено 364,6 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,424 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 33,4 ц/га). В Минской области собрали 2,1 млн т зерна, Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - свыше 1,4 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской и Гомельской - по более чем 1 млн т.

Льнотреста поднята с 47,3 тыс. га (100% от плана), заготовлено 158,5 тыс. т при средней урожайности 36,1 ц/га.

В Беларуси заготовлено 867,3 тыс. т сена (85,9% от плана), 13,441 млн т сенажа (106,7%) и 16,839 млн т силоса (87,8%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 94,3% от плана.-0-