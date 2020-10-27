Сахарную свеклу в Беларуси убрали почти с 70% площадей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 57,4 тыс. га, что составляет 69,6% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 октября, собрано 2,677 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 466,8 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,2%. Картофель в сельхозорганизациях убрали с 99,7% площадей (24,9 тыс. га), накопано 707 тыс. т (урожайность - 283,7 ц/га). Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,99 тыс. га (83,3% от плана), собрано 122,1 тыс. т при урожайности 244,8 ц/га.

Кукурузу убрали с 999,5 тыс. га (82% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 907 тыс. га (90,2% плана), собрано 21,311 млн т зеленой массы при урожайности 235 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 92,5 тыс. га (43,3% плана), намолочено 636,5 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,696 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,2 ц/га). В Минской области собрали 2,1 млн т зерна, в Гродненской - более 1,6 млн т, Брестской - 1,5 млн т, Могилевской - свыше 1,1 млн т, Витебской и Гомельской - более чем по 1 млн т.

В Беларуси заготовлено 13,592 млн т сенажа (107,9%) и 18,274 млн т силоса (95,3%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 99% от плана.-0-