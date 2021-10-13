Самарская область заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере нефтехимии и машиностроения

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самарская область России заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства. Об этом шла речь на бизнес-форуме "Дни Самарской области в Республике Беларусь", сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

В мероприятии приняли участие председатель БелТПП Владимир Улахович, и.о. президента ТПП Самарской области Михаил Мамонов, руководитель управления внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Андрей Горшенин, представители белорусского и самарского бизнеса.

Председатель БелТПП отметил, что Беларусь активно сотрудничает с Самарской областью, есть хорошая динамика развития двусторонней торговли. По итогам семи месяцев товарооборот составил почти $0,5 млрд, вырос белорусский экспорт. Твердые позиции в области занимают белорусские продукты питания, в частности сыры, творог, в два раза увеличились поставки в этот регион мебели отечественных производителей. Владимир Улахович обратил внимание на то, что Самарская область - промышленная, в регионе работают около 400 крупнейших промышленных предприятий. Поэтому на сегодня стоит задача не только увеличивать уровень торговли товарами, но и находить новые ниши, выходить на долгосрочные совместные промышленные проекты.

"Сегодня мы принимаем делегацию самарских предприятий, заинтересованных в партнерстве с нашими компаниями. Такие мероприятия, безусловно, очень важны: онлайн-формат позволяет поддерживать контакты, но только личное общение бизнеса является залогом значительных результатов", - добавил председатель БелТПП.

Михаил Мамонов в свою очередь отметил, что экономики Беларуси и Самарской области взаимодополняемы, предприятия региона заинтересованы в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах нефтехимической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других. "Самарская область - один из регионов с самой развитой, диверсифицированной промышленностью, который выпускает примерно 26% автомобилей и 60% всех автокомпонентов, производимых в России. В связи с этим видится значительный потенциал для реализации проектов промышленной кооперации с белорусскими компаниями, создания совместных предприятий. В составе Самарской делегации - руководители компаний, которые презентуют конкретные перспективные проекты сотрудничества с бизнес-сообществом Беларуси. Ожидаем, что итогом форума будет расширение контактов, новые идеи, которые будут сформированы в ходе В2В-переговоров", - сказал он.

Участники бизнес-форума рассмотрели текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Самарской области, возможности углубления взаимодействия деловых кругов. Вниманию представителей белорусских компаний представлены презентации экономического потенциала российского региона, предприятий области и актуальных бизнес-проектов.

По завершении форума состоялись двусторонние переговоры белорусских и российских деловых кругов, в ходе которых бизнесмены обсудили возможности взаимовыгодного партнерства в сферах сельского хозяйства (фермерства и реализации сельхозпродукции), производства промышленного и медицинского оборудования, нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой промышленности, металлургии, логистики, образования и других.

Бизнес-форум был организован БелТПП совместно с союзом "Торгово-промышленная палата Самарской области".-0-

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