Самой доходной для бюджета Беларуси отраслью является оптовая торговля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самой доходной для бюджета Беларуси отраслью экономики является оптовая торговля (без учета продаж автомобилей и мотоциклов). Такие данные приводятся в журнале "Финансы. Учет. Аудит", сообщает БЕЛТА.

В 2018 году эта отрасль обеспечила около Br3,5 млрд, или 14% от объема платежей, контролируемых налоговыми органами. При этом приток денежных средств от этого сектора замедлился: рост составил порядка 10% против 25% в 2017-м.

Более чем в полтора раза по объему платежей отстает от лидера расположившаяся на втором месте деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (отрасль является второй и по численности плательщиков).

Третью позицию по итогам минувшего года сохранила самая массовая по численности розничная торговля. Она увеличила отчисления в казну на 21,6%.

В топ-10 попали такие виды экономической деятельности, как снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, строительство, производство напитков, информация и связь, производство табачных изделий, горнодобывающая промышленность, производство кокса и продуктов нефтепереработки.

Среди ведомств наибольший объем платежей в казну, по данным налоговиков, в 2018 году обеспечили предприятия концерна "Белгоспищепром". Поступления от них выросли за прошедший год практически на 30% и составили Br1,5 млрд. На втором месте - Министерство энергетики (Br1,4 млрд), замыкают тройку предприятия "Белнефтехима" (Br1,3 млрд). В первой пятерке также Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство связи и информатизации.-0-