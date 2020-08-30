Самосвалы БЕЛАЗ будут работать в пустыне Гоби

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ отгрузил три партии карьерных самосвалов консорциуму по разработке угольного месторождения "Эрдэнэс Таван Толгой", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"130-тонные БЕЛАЗы, укомплектованные с учетом экстремальных климатических условий пустыни Гоби, будут работать на угольном месторождении в Монголии. "Эрдэнэс Таван Толгой" на юге пустыни Гоби является одним из крупнейших по запасам в мире (6,5 млрд т угля, около 40% которых - высококалорийный коксующийся уголь)", - отметили на предприятии.

По словам пресс-службы, монгольские потребители хорошо знакомы с брендом БЕЛАЗ, имеют большой опыт эксплуатации и обслуживания белорусских карьерных самосвалов. Техника БЕЛАЗ поставляется в Монголию с 1970-х годов. В последние пять лет поставки осуществляются ежегодно, причем большими партиями. Только в прошлом году в эту страну направлено 35 карьерных самосвалов.

В добывающих карьерах Монголии сейчас используется более 200 единиц техники БЕЛАЗ. Наиболее популярны у монгольских потребителей карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513. В настоящее время ведутся переговоры о поставке еще одной крупной партии техники: самосвалов, погрузчиков, бульдозеров и поливооросительных машин для обслуживания карьера.-0-