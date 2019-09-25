Самым частым нарушением при госзакупках является установление квалификационных требований - МАРТ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым частым нарушением при госзакупках является установление квалификационных требований, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела координации контроля государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Третьякова.

Новая редакция закона "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" вступила в силу с 1 июля 2019 года. Ирина Третьякова отметила, что если до этого основные нарушения касались неправомерно установленных квалификационных требований, то сейчас они вообще не могут устанавливаться. "Иными словами, заказчик не вправе устанавливать требования к опыту участника, а также о предоставлении каких-либо документов, помимо предусмотренных законодательством. Например, если закупаются услуги, а вид деятельности лицензированный, заказчик обязан истребовать от участника лицензию, а если законодательство этого не требует, то и заказчик тоже не должен. Вместе с тем заказчики продолжают незаконно устанавливать квалификационные требования. Это наиболее частое нарушение, которое выявляется сейчас при проведении камеральных проверок", - сказала она.

Нарушения также отмечаются при описании предмета закупки. "К сожалению, заказчики иногда не очень многословны и не считают необходимым тщательно подойти к этому вопросу. Например, при закупке спортивной обуви забывают указать размерный ряд. Это, конечно, недостаток. Заказчик должен так описать предмет закупки, чтобы участник смог сформировать свое предложение", - отметила представитель МАРТ.

Сейчас заказчику запрещено устанавливать требования о предоставлении документов, которые в соответствии с законодательством передаются только при поставке товара (выполнении работы, оказании услуг), например, сертификатов, документов, подтверждающих качество. Требование таких документов также является нарушением.

Кроме того, в законодательстве произошли изменения, касающиеся порядка применения преференциальной поправки и документов, ее подтверждающих. Они предусмотрены постановлением Совета Министров от 15 июня 2019 года №395. "Определен четкий перечень документов, который заказчик может истребовать. Ранее перечень отсутствовал, и у заказчика была возможность на свое усмотрение истребовать те или иные документы. Сейчас все четко установлено, но заказчики не знают либо забывают об этом, потому нарушения достаточно распространены", - добавила Ирина Третьякова.

Часто встречается и такая ошибка, как невыделение специального лота для субъектов малого и среднего предпринимательства. Что касается комиссий по госзакупкам, с их стороны отмечаются нарушения при выборе победителя, допуске и отклонении участников.

За первое полугодие 2019 года в МАРТ поступило 684 жалобы, рассмотрено 425 (остальные вернули в связи с наличием недостатков либо отозвали). 149 жалоб признаны обоснованными, 89 - частично обоснованными. В 30% случаев обжалуются действия (бездействие) заказчика. Около 70% жалоб - на решения комиссии по госзакупкам. Наибольшее количество рассмотренных жалоб относится к социальной сфере - здравоохранению и образованию. Ответственность за нарушение законодательства в сфере государственных закупок предусмотрена частями 4 и 5 статьи 11.16 Кодекса об административных правонарушениях.-0-

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