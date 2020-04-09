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09 апреля 2020, 08:44

Санация "Мозырьпромстроя" продлена до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санация ОАО "Мозырьпромстрой" продлена до 2025 года. Соответствующее постановление Совета Министров от 7 апреля 2020 года №206 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство согласовало ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении до 28 января 2025 года срока санации ОАО "Мозырьпромстрой".

Санация в отношении ОАО "Мозырьпромстрой" была введена в 2017 году. Главными задачами ставились поиск новых рынков строительных услуг, необходимых для загрузки производственных мощностей в полном объеме, выход на рентабельный уровень работы за счет роста объемов производства и реализации продукции, оптимизация численности персонала, а также производственных процессов и площадей.-0-

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