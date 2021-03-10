Санация ООО "ТМТ" продлена до 2026 года

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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санация ООО "ТМТ" продлена до 20 января 2026 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №130 от 4 марта 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, правительство согласовало ходатайство Брестского облисполкома о продлении срока санации данного общества с ограниченной ответственностью.
Компания "ТМТ" предоставляет услуги в области инжиниринга, экспертной оценки, технологического аудита металлургических проектов и разработки технологий и оборудования для производства стали и сортового проката.-0-