Санкционная политика безрезультативна - Романо Проди

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Применение санкционных инструментов в отношениях между любыми государствами является безрезультативной политикой. Об этом заявил европейский политик, экс-премьер-министр Италии Романо Проди сегодня в своем выступлении на проходящем в итальянской Вероне 13-м Евразийском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Романо Проди отметил, что форум проходит в самых тревожных условиях. "Они связаны не только с эпидемиологической, но и политической пандемией, - сказал он. - С другой стороны, политика мало содействует тому, чтобы разрешить эпидемиологическую ситуацию, напротив, она усиливает политическую и экономическую конфронтацию. Мне кажется, что мировая политика добавляет от себя ухудшение ситуации".

Политик констатировал, что напряженность в мире возрастает, усиливаются санкции. "Я никогда не оправдывал санкции, потому что считаю, что они не действуют, и неважно, против кого они направлены, - подчеркнул Романо Проди. - Но санкции, даже если допустить их применение, должны приниматься как временная мера. Теперь же они становятся почти постоянным элементом взаимоотношений".

По его мнению, даже в самые трудные времена Востоку и Западу удавалось разделять экономику и политику, это в какой-то мере помогало находить более взвешенные решения. "Пандемия приведет к изменению мировой экономики и торговли. Это не должно возвести новую стену между Европой и евразийским регионом", - предупредил Романо Проди.

Двухдневный форум в Вероне, несмотря на пандемию, собрал представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. В нынешнем году организаторы сократили число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них выступают по видеосвязи. В числе спикеров заявлены экс-премьер-министры Италии Романо Проди и Массимо д'Алема, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Сергей Слепнев, генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, министры здравоохранения России и Италии Михаил Мурашко и Роберто Сперанца, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, глава французского концерна "Тоталь" Патрик Пуянне и многие другие.

Общей темой дискуссии стала новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Обсуждаются модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа - Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума стали генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторы Евразийского экономического форума в Вероне - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает в качестве информационного партнера веронского форума.-0-