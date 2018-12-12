Саркисян: приоритетом в 2019 году будет работа по гармонизации законодательства в ЕАЭС

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетом деятельности Евразийской экономической комиссии в 2019 году станет выработка совместно с национальными правительствами стран Евразийского экономического союза согласованных политик, в основе которых лежит гармонизация законодательства. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян на конференции "Евразийский экономический союз: вызовы интеграции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Конференция была организована в Москве Евразийской экономической комиссией, Американской торговой палатой в России и Американо-российским деловым советом. Будущее евразийской интеграции, движение к единому рынку и инвестиционные возможности, вопросы таможенной политики, технического регулирования и конкуренции на рынках обсудили Тигран Саркисян, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян и эксперты комиссии с представителями компаний Американской торговой палаты в России и Американо-российского делового совета.

Тигран Саркисян обозначил ключевые тренды мировой экономики. По его мнению, наряду с временным отходом от глобализации происходит усиление роли региональных объединений. Основной задачей ЕЭК в 2018 году было преодоление барьеров, изъятий, ограничений, которые не позволяют формироваться общим рынкам ЕАЭС. Но поскольку на место старых барьеров приходят новые, ЕЭК переформатировала задачу на следующий год. Приоритетное направление в 2019 году - это проведение в странах союза согласованных политик, в основе которых лежит гармонизация законодательства.

По словам Тиграна Саркисяна, комиссия совместно с правительствами государств-членов будет проводить эту работу по 22 направлениям, зафиксированным в договоре о ЕАЭС. "Этим самым будет заложена основа для укрепления экономического союза", - подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Он подробно остановился на международном треке деятельности комиссии. Интерес к формированию зоны свободной торговли с ЕАЭС, а также к другим формам международного сотрудничества проявляют около 50 стран и региональных интеграционных объединений. В 2018 году заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. ЕЭК рассчитывает, что оба документа заработают в начале следующего года. В 2019 году продолжатся переговоры о заключении соглашений о зоне свободной торговли с Сингапуром, Израилем, Индией, Египтом, Сербией.

Среди важных итогов года Тигран Саркисян назвал вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, в разработке которого принимали участие представители бизнес-сообщества всех стран ЕАЭС. Договор ознаменовал переход к единому таможенному регулированию на всем пространстве союза. Он предполагает оцифровку бизнес-процессов, электронное декларирование, что позволило резко сократить время на таможенное оформление, снизить транзакционные издержки бизнеса, ускорить работу таможенных служб. Теперь происходит имплементация в национальные законодательства стран союза тех продвинутых норм, что есть в ТК ЕАЭС.

Принято и 47 технических регламентов, а едиными требованиями к безопасности и качеству продукции охвачено уже порядка 85% товаров на рынке союза, включенных в Единый перечень продукции.

ЕЭК планирует поэтапно либерализовать рынок лекарственных средств и медизделий. В нормативно-правовой базе заложены переходные периоды, чтобы процедура сертификации была более комфортной для бизнеса третьих стран.

Важный приоритет комиссии на 2019 год - реализация цифровых проектов. "У ЕАЭС не может быть будущего без реализации совместной цифровой трансформации, - считает Тигран Саркисян. - Это очевидный тренд для наших национальных правительств. Поэтому цифровая повестка вошла в сферу деятельности ЕЭК". В 2018 году в проектный офис ЕЭК поступило 40 инициатив, восемь из которых достаточно проработаны, три запущены.

Отвечая на вопросы представителей бизнес-сообщества, Тигран Саркисян сделал акцент на открытости комиссии для взаимодействия с иностранными партнерами и предпринимательскими объединениями по максимально широкому кругу вопросов. Он поблагодарил за сотрудничество, постоянный контакт, интерес американских компаний к интеграционному объединению. "Без общения с бизнес-сообществом наша работа не будет эффективна. Приоритетная задача ЕЭК - создание благоприятных условий для ведения бизнеса в ЕАЭС", - подытожил председатель коллегии.-0-