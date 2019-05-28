Саркисян: проблемы в гармонизации нормативной базы - причина появления препятствий в ЕАЭС

28 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основной проблемой, с которой сталкивается Евразийский экономический союз, являются препятствия, изъятия и ограничения. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян в Нур-Султане на лекции о достижениях и перспективах развития ЕАЭС в Евразийском национальном университете им. Л.Н.Гумилева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
По мнению Тиграна Саркисяна, препятствия, изъятия и ограничения появляются из-за того, что законодательство в странах ЕАЭС не гармонизировано. В случае гармонизации нормативной базы государства союза будут проводить согласованные политики в разных сферах. Сейчас ЕЭК работает по 18 сферам экономики, определенным договором о ЕАЭС.
"Мы внедряем новую культуру поиска компромиссов на уровне руководителей стран союза, - отметил также председатель Коллегии ЕЭК. - В ЕАЭС интересы всех государств-членов, независимо от экономической мощи, территории, объема валового национального продукта, должны быть учтены. Союз построен по демократическому принципу. Благодаря этому международное признание нашего объединения будет расширяться".-0-
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