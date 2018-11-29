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Саркисян: в ЕАЭС есть серьезное продвижение в обсуждении общего рынка газа

Экономика 29.11.2018 | 18:12
Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС есть серьезное продвижение в обсуждении вопроса формирования общего рынка газа союза и подходов к определению стоимости транспортировки газа. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, комментируя итоги заседания Евразийского межправсовета в Минске.

"В соответствии с союзным договором определение стоимости транспортировки газа находится в компетенции национальных правительств, то есть такой наднациональной компетенции в настоящее время у ЕЭК нет. По поручению премьер-министров мы провели встречу министров энергетики пяти стран, чтобы свести позиции к общему знаменателю. И нам удалось сделать очень существенный шаг вперед: Российская Федерация согласилась закрепить в программе по формированию общего рынка газа основополагающие принципы недискриминационности, транспарентности, обеспечения равных условий в сфере тарифообразования, определенные в Договоре о ЕАЭС и в рекомендации Коллегии ЕЭК "О единой методологии тарифообразования в сфере естественных монополий", - рассказал Тигран Саркисян.

"Это очень серьезный шаг вперед. Он создает предпосылки, чтобы мы пришли к разумному компромиссу относительно того, как должен функционировать рынок газа", - считает председатель Коллегии ЕЭК.

На заседании Евразийского межправсовета в Минске обсуждалось и распределение ввозных таможенных пошлин среди бюджетов национальных правительств. "На заседании межправсовета была острая и важная дискуссия, как мы должны двигаться вперед в этом вопросе. Замечания и предложения глав правительств должны помочь ЕЭК сформировать компромиссный вариант, который мы должны представить главам государств в начале декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге", - отметил Тигран Саркисян.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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Теги
газ, ЕАЭС, ЕЭК
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