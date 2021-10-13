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13 октября 2021, 15:49

Савиных: интерес к Беларуси видим у огромного числа инвесторов по всему миру

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы видим интерес к Беларуси у огромного числа инвесторов по всему миру. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время круглого стола "Факторы инвестиционной привлекательности Беларуси и возможности онлайн-портала "Дорожная карта инвестора" в контексте работы рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств по содействию привлечению инвестиций", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждаем участие Палаты представителей и вообще депутатского корпуса в привлечении инвестиций в Беларусь. У нас принята программа социально-экономического развития до 2025 года. Она нацелена на повышение качества жизни белорусских граждан. И этого невозможно достичь без создания большого числа небольших инновационных компаний, которые будут формировать кластеры, создавать добавленную стоимость, новые, по сути дела, отрасли экономики, - сказал Андрей Савиных. - Акцент в программе делается на выравнивании качества жизни столицы и регионов. Это значит, что локомотивами экономического развития в ближайшие годы станут областные центры и города с населением около 60-80 тыс. человек. Не будут забыты небольшие города и районные центры, где планируется создание двух-трех новых инновационных предприятий. Нам необходимо подумать над тем, как мы могли бы содействовать этому процессу".

Депутаты представляет всю республику. "Они работают в своих избирательных округах, хорошо знают местные власти, деловое сообщество. Они могут вовремя увидеть и поддержать интересную инициативу, инвестиционный проект. Ведь не секрет, что эти проекты часто возникают на стыке различных ведомственных интересов. И иногда неизвестно, кто первый должен поддержать этот проект. Думаю, что мы как раз и можем выступать в роли медиаторов, которые позволят повысить эффективность и ускорить этот процесс, - отметил парламентарий. - Эта работа также предусматривает улучшение делового климата. Вне всякого сомнения, мы хотим создать дополнительные возможности для привлечения инвестиций не только иностранных, но и инвестиций белорусских граждан в хорошее, качественное предприятие, в развитие производственного потенциала страны. Для этого сейчас, кстати, рассматривается закон об иностранных инвестициях. Планируются и другие мероприятия, направленные на улучшение делового климата".

Андрей Савиных добавил: "Западные страны, которые ввели определенные санкции в отношении Беларуси, - это менее 30% мировой экономики. Сегодня мы видим источники инвестиций, мы видим интерес к Республике Беларусь у огромного числа инвесторов по всему миру. Это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и страны Латинской Америки. Я убежден, что при должной организации работы мы всегда сумеем представить свои проекты и заинтересовать в них иностранных инвесторов", - констатировал он.

Во время круглого стола планируется обсудить вопросы привлечения инвестиций в регионы Беларуси, возможности цифрового информационного ресурса "Дорожная карта инвестора", а также инвестиционные проекты для развития инфраструктуры въездного туризма.-0-

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