Савиных: стоит задача сбалансировать белорусско-турецкий товарооборот

18 декабря, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Беларусь и Турция являются важными торгово-экономическими партнерами, стоит задача сбалансировать двусторонний товарооборот. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных отметил, что отношения Беларуси и Турции за последние годы приобрели стратегический характер. "Налажен диалог на высшем уровне, состоялся обмен официальными визитами руководителей стран. Тесные контакты поддерживаются по линии парламентов. Постоянно обсуждаются все актуальные вопросы международной повестки дня. Турция также является очень важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Мы практически достигли объема товарооборота в $1 млрд. Сейчас стоит задача сбалансировать его и сделать устойчивым", - сказал парламентарий.

В числе приоритетных направлений, которые обсуждаются в том числе парламентариями, Андрей Савиных назвал транспортное сотрудничество. "Мы обсуждаем возможность водного грузового сообщения по реке Днепр с использованием судов типа "река-море". Второй момент - это привлечение турецких инвестиций и открытие турецких производств для выпуска товаров, которые в дальнейшем будут поставляться на рынок ЕАЭС", - рассказал депутат.

По его словам, предстоит также делать более смелые шаги по открытию белорусских сборочных производств в Турции. "Если мы это сделаем, мы займем свою нишу на рынке Турции", - пояснил Андрей Савиных. Он напомнил, что в этой стране уже открыто сборочное производство белорусских тракторов. "Сейчас идет разговор по линии "Гомсельмаша" и, возможно, по линии "Амкодора", - уточнил парламентарий.

"Вне всякого сомнения, в перспективе отношения Беларуси и Турции будут развиваться динамично и устойчиво, - подчеркнул Андрей Савиных. - Во взаимодействии обе страны могут выиграть как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".

Сегодня в Палате представителей состоялась встреча спикера Владимира Андрейченко и посла Турции в Беларуси Кезбан Нилваны Дарамы. Стороны обсудили перспективы белорусско-турецкого межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической сфере.-0-