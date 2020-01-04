"Савушкин продукт" выкупил госпакет акций Барановичского молочного комбината

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Савушкин продукт" выкупило принадлежавшие Брестской области 136 425 акций (или 50,7% от уставного фонда) ОАО "Барановичский молочный комбинат" по рыночной стоимости за Br48,3 млн, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

По информации комитета "Брестоблимущество", отчуждение произведено путем прямой продажи в соответствии с распоряжением Президента от 23 декабря 2019 года в целях развития агропромышленного комплекса Брестской области.

Договор купли-продажи акций был заключен 27 декабря. Денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет.

В соответствии с договором, покупатель обязан выполнить ряд условий. В частности, инвестировать в предприятие не менее Br10 млн, купив акции дополнительного выпуска, для увеличения мощностей по производству полутвердых сыров до 30 т в сутки в течение 24 месяцев с даты заключения договора купли-продажи акций. Также "Савушкин продукт" должен обеспечить на Барановичском молочном комбинате в 2020-2021 годах номинальную начисленную среднемесячную зарплату работников за каждый календарный год в размере не менее сложившейся в этом ОАО за январь-ноябрь 2019 года. Списочная численность работников группы компаний покупателя, занятых на рабочих местах на территории Брестской области, в течение двух лет должна обеспечиваться в среднем за каждый календарный год не менее списочной численности таких работников и работников комбината, сложившейся в январе-ноябре 2019 года.

Также покупатель обязан до 1 января 2022 года без согласования с Брестским облисполкомом не менять основной вид деятельности комбината (переработка молока, кроме консервирования, производство сыров), а также целей направления инвестиций.

При намерении реорганизовать ОАО "Барановичский молочный комбинат" покупатель обязан присоединить предприятие к ОАО "Савушкин продукт" после приобретения акций дополнительного выпуска на сумму инвестиций и по согласованию с Брестским облисполкомом.-0-