Сбербанк уделит особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок

16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Сбербанк намерен уделять особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок. Об этом президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф рассказал журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы имели такую сложность, как экономический хвост после предыдущего кризиса. Но за последний год мы серьезно выправили ситуацию, и сейчас наш бизнес входит в обычную регулярную систему. Поэтому мы договорились о том, что мы в течение следующего года будем особое внимание уделять трансферту технологий на белорусский рынок, будем здесь развивать новую продуктовую линейку и новые технологии", - сказал Герман Греф.

Как отметил глава Сбербанка, на встрече с главой белорусского государства обсуждалось, что можно сделать в области новых технологий совместно, - трансферт технологий как в банковский сектор, так и в другие сектора экономики и социальной политики. "Президент активно интересуется. Мы сегодня являемся одним из лидеров в производстве новых технологий. Сбербанк недавно подписал соглашение с правительством России, став центром компетенции по развитию искусственного интеллекта в стране. Мы занимаемся развитием экосистем, которые охватывают широкий спектр отраслей", - добавил Герман Греф.

Кроме того, стороны договорились продолжить более детальный разговор с демонстрацией Сбербанком наработанных технологических решений.

"Новые технологии - это всегда новые инвестиции. Если говорить о Сбербанке, то в среднем в год мы инвестируем в новые технологии примерно $2 млрд. Хорошо, что здесь (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) не нужно делать такие инвестиции. Здесь можно использовать те решения, которые созданы нами в России. Это облегчает задачу", - добавил Герман Греф.-0-