Сборочное производство автобусов МАЗ может быть открыто в Челябинской области

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство автобусов МАЗ на сжиженном природном газе может быть открыто на базе ООО "Уралпромтехника" в Миассе Челябинской области России. Этот вопрос обсуждался во время визита в Челябинскую область белорусской делегации во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Белорусская делегация провела встречи и переговоры с руководством правительства Челябинской области, Челябинска, Миасса, Златоуста, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, ООО "Уралпромтехника" (Миасс), ООО "Феррум" и ООО "Строймаш" (Златоуст). Отмечена высокая заинтересованность российской стороны в создании сборочного производства автобусов МАЗ на сжиженном природном газе на базе "Уралпромтехники" с возможным присвоением ему статуса территории опережающего социально-экономического развития. На первом этапе предполагается мощность 300 единиц в год. Заинтересованы представители Челябинской области и в изучении номенклатуры белорусской промышленной продукции с целью возможного замещения импортных комплектующих.

Сегодня состоялось десятое заседание рабочей группы по сотрудничеству с Челябинской областью России под председательством Владимира Колтовича и заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, образования, молодежной политики, культуры и туризма, здравоохранения и социальной защиты, межрегиональных связей. По итогам подписаны план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Челябинской области от 17 ноября 2000 года, а также итоговый протокол. Достигнута договоренность о проведении 11-го заседания рабочей группы в 2019 году в Минске.-0-

Владимир Колтович и Сергей Сушков. Фото МАРТ