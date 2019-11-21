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Экономика
21 ноября 2019, 22:15

Сборочное производство электробусов "Белкоммунмаш" появится в Великобритании

21 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство электробусов "Белкоммунмаш" появится в Великобритании. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Лондоне ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" и британская компания CAD CAM Automotive в присутствии премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Сергей Румас на встрече с управляющим директором компании CAD CAM Automotive Мартином Уилером, Великобритания ставит перед собой амбициозные цели для перехода на экологически чистый транспорт - от создания в городах зон "Zero Emissions" до полного запрета продаж автомобилей на газомоторном топливе к 2040 году.

Поэтому Сергей Румас полагает, что компании, которые сегодня займутся производством экологически чистых автомобилей, получат в будущем большое преимущество.

"Пилотный проект по эксплуатации белорусского электробуса в Великобритании, который начнется в ближайшее время, покажет преимущества этого вида транспорта и поможет убедиться нашим британским партнерам, что Беларусь способна производить качественные электробусы", - отметил премьер-министр.

При условии организации устойчивого сбыта объемы сборки могут достигнуть до 300 единиц в год. "Наверное, и 300 электробусов - это не предел, но сейчас важно сделать первый шаг", - считает Сергей Румас.

Мартин Уилер в свою очередь отметил, что сборочное производство станет хорошей возможностью показать белорусские технологии в Великобритании.

"Это очень интересное время, очень большие возможности (для развития электротранспорта - прим.БЕЛТА) в настоящее время в Великобритании. Сейчас происходят большие изменения на британском рынке традиционных автомобилей, и рынок автобусов будет очень развиваться особенно интенсивно. Это большая возможность в том числе показать белорусские технологии в Великобритании в то время, когда рынок к этому по-настоящему готов. Это для нас первый шаг к дальнейшим длительным отношениям", - сказал управляющий директор CAD CAM Automotive.-0-

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