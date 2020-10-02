Сборочное производство коммунальной техники на базе шасси МАЗ открыто в Кременчуге

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочное производство коммунальной техники на базе шасси МАЗ открыто в украинском городе Кременчуг. В церемонии принял участие посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Новое, 10-е по счету, производство открыто в результате сотрудничества МАЗа с ООО "Альфатекс", созданы порядка 70 рабочих мест. Как отметили в посольстве, компания "Альфатекс" в дальнейшем нацелена на производство широкой линейки коммунальной техники.

Кроме того, во время визита в город посол встретился с руководством Института развития Кременчуга и представителями деловых кругов. Они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества регионов Беларуси и Украины.-0-