Сборочный цех Оршанского авиаремонтного завода сейчас полностью заполнен техникой - Головченко

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборочный цех Оршанского авиаремонтного завода сейчас полностью заполнен техникой, идет работа над формированием портфеля заказов на следующий год. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что во время управления Оршанским авиаремонтным заводом так называемыми инвесторами предприятие фактически "легло". Поэтому ведомству пришлось приложить много усилий для восстановления достойного уровня производства. "Очень много приходилось делать с самого начала. Начиная с того, что собирать людей, которые уже оттуда ушли, либо убеждать тех, кто готовился уйти, вселять в них веру, что предприятие будет жить. Надо было набрать заказов, чтобы загрузить, запустить производство. Это тоже было достаточно сложно", - подчеркнул Роман Головченко.

"Заказы есть. Если проехать посмотреть основной сборочный цех, он полностью заполнен вертолетной техникой. Раньше там ветер гулял, а сейчас находятся машины в ремонте. Причем от самых разных заказчиков - это и внутренний заказ, и Африка, и Средний Восток, Юго-Восточная Азия. На текущий год предприятие загружено заказами полностью. Сейчас идет работа над формированием портфеля заказов на следующий год", - рассказал глава Госкомвоенпрома.

Отвечая на вопрос о перспективах развития в Беларуси собственного вертолетостроения, он отметил, что пока такой задачи нет: "Практика показывает, что ремонт может быть даже более выгоден финансово, чем производство. Но я не исключаю, что когда-нибудь в будущем мы выйдем на это. Особенно, что касается беспилотной авиации".

Говоря о беспилотниках, председатель Госкомвоенпрома заметил, что набран неплохой темп в их разработке и опытном использовании, выделив ударные БПЛА - летающий РПГ и дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. "Они уже доведены фактически до требуемого состояния, идут тренировка и подготовка боевых расчетов. Мы сейчас больше изучаем тактику применения - как правильно заходить на цель, как эффективно ее поражать. Постоянно на полигонах, даже сейчас, происходят боевое слаживание, тренировка расчетов", - поделился подробностями Роман Головченко.

Как рассказал глава Госкомвоенпрома, оборонный заказ предприятиями ведомства выполняется, продукция идет и на экспорт: "Экспортный вектор, естественно, является тем каналом, который приносит необходимые валютные средства для того, чтобы их инвестировать в новые разработки. Стараемся комбинировать, получается довольно успешно".-0-