Щеткина: инновационное развитие экономики возможно только благодаря квалифицированным кадрам

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Инновационное развитие отраслей экономики возможно только благодаря квалифицированным кадрам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина во время торжественного мероприятия, посвященного 60-летию Белорусско-Российского университета.

"Белорусско-Российский университет - проект Союзного государства, уникальность которого заключается прежде всего в его преподавателях и подготовленных ими специалистах, развивающих нашу экономику и социальную сферу, - сказала Марианна Щеткина. - Вуз работает и по белорусским, и по российским программам, выдает дипломы образца двух стран. Недавно были утверждены 28 союзных программ. Чтобы они были реализованы, необходимо инновационное развитие всех отраслей экономики, которое возможно исключительно благодаря квалифицированным, хорошо подготовленным кадрам".

Руководитель представительства Постоянного комитета также подчеркнула, что без науки невозможно никакое инновационное развитие, которому во многом способствует поддержка на должном уровне материально-технической базы учреждений образования. Важный импульс вузу дала реализация в 2019 году программы Постоянного комитета Союзного государства, согласно которой выделено около 125 млн российских рублей. Средства направлены на создание условий для развития науки и появления новых прорывных специальностей. Это позволило открыть новые лаборатории и компьютерные классы, закупить современное программное обеспечение и оборудование. Например, в вузе появился порошковый 3D-принтер и, как следствие, открылось такое направление деятельности, как производство изделий по трехмерным технологиям.

"Мы гордимся могилевским вузом, где учатся ребята из многих государств, - подчеркнула Марианна Щеткина. - Мы также гордимся теми сетевыми образовательными программами и проектами, которые осуществляются Белорусско-Российским университетом с другими вузами - в первую очередь с российскими учреждениями образования. Такое сотрудничество - это академическая мобильность профессорско-преподавательского состава, обмен опытом, а также новые возможности для повышения знаний, умений и навыков".

Руководитель представительства Постоянного комитета также высказала надежду, что Белорусско-Российский университет в дальнейшем будет интенсивно развиваться благодаря созданной за счет средств Союзного государства базе. "Нужно все время идти вперед и делать ставку на развитие кадров, - заключила она. - Кадры решают все, так было всегда. Ориентир должен быть на молодежь и на новые, инновационные, креативные направления деятельности. Это в том числе обеспечит и выполнение союзных программ".-0-

Фото Олега Фойницкого