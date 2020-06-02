Сделки на $21 млрд заключены на БУТБ за 15 лет

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской универсальной товарной бирже за 15 лет совершено 3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Первые биржевые торги на БУТБ состоялись 2 июня 2005 года. Во время этих торгов белорусское УП "Беллесэкспорт" и польская International Paper Kwidzyn S.A. заключили первую биржевую сделку по реализации балансовой древесины на сумму $189 тыс. "С тех пор на БУТБ совершено 3,2 млн сделок на общую сумму $21 млрд, а объем экспорта составил $5,8 млрд. Наиболее востребованными товарами на внутреннем рынке являются круглые лесоматериалы, изделия из черных металлов и шроты масличных, в то время как львиная доля внешнеторговых сделок приходится на пиломатериалы и молочную продукцию", - рассказал Роман Янив.

Сегодня на БУТБ аккредитовано около 24 тыс. компаний, включая 4,7 тыс. нерезидентов из 63 стран. Все торги проводятся в электронной форме по пяти товарным секциям: металлопродукция, лесопродукция, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары и перспективные биржевые товары.

По подсчетам аналитиков, за 15 лет благодаря рыночному механизму ценообразования и высокой концентрации спроса и предложения на биржевой площадке белорусские субъекты хозяйствования получили дополнительную выручку и сэкономили свыше $1,3 млрд.-0-