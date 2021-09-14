Сделки на $500 тыс. совершены на биржевых торгах белорусской кожевенной продукцией

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 12 сделок на общую сумму порядка $500 тыс. совершены по итогам экспортных биржевых торгов дубленым полуфабрикатом "вет-блю", состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Данная торговая сессия стала крупнейшей в текущем году. "Регулярные сессионные торги дубленым полуфабрикатом на экспорт проводятся на биржевой площадке с 29 апреля. За это время за рубеж реализована кожевенная продукция на общую сумму $5,5 млн. Пока лидером по закупкам является Польша с суммой сделок $2,1 млн. Второе и третье места занимают Великобритания и Россия с суммами сделок $1,3 млн и $1 млн соответственно. Помимо этого, кожа "вет-блю" белорусского производства поставляется в Италию, Литву и Швейцарию, где в кратчайшие сроки удалось найти потенциальных покупателей и привлечь их на торги", - рассказал Роман Янив.

В целом в сентябре активность иностранных покупателей на биржевых торгах полуфабрикатом "вет-блю" заметно повысилась. Это подтверждают и результаты последней торговой сессии. "Сейчас практически за каждый выставленный на продажу лот идет конкурентная борьба, а в торгах участвуют компании как минимум из 3-4 стран. При этом выкупается вся предлагаемая белорусскими кожевенными предприятиями продукция. Если говорить о рыночной конъюнктуре, то сегодня это однозначно рынок продавцов, и они этим успешно пользуются", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-