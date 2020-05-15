Сделки на Br592 тыс. заключены на первых биржевых торгах ветпрепаратами

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первых биржевых торгов ветеринарными препаратами на Белорусской универсальной товарной бирже заключено 46 сделок на общую сумму Br592 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

В пилотных торгах приняли участие 9 покупателей и 13 продавцов, в том числе нерезиденты Республики Беларусь. По словам начальника отдела перспективных биржевых товаров Максима Хомича, торги прошли достаточно активно, о чем свидетельствует тот факт, что во время торговой сессии была удовлетворена почти половина всех поданных заявок на покупку.

"Считаю, что для дебютных торгов результат очень хороший. Мы смогли обеспечить необходимую конкурентную среду, поэтому по ряду заявок покупателям удалось заметно снизить цену. Впрочем, и продавцы остались довольны, ведь время, сэкономленное на поиске покупателей, тоже стоит денег. Рассчитываем, что по мере проведения торговых сессий концентрация спроса и предложения будет расти, соответственно, и эффективность биржевых торгов как торгово-закупочного инструмента будет повышаться", - уверен представитель БУТБ.-0-