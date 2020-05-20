Сделки с участием Института недвижимости и оценки за 20 лет пополнили бюджет на $7 млрд

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие приватизационные сделки с участием РУП "Институт недвижимости и оценки" (ИНО) пополнили бюджет Беларуси на $7 млрд. Это итог деятельности ИНО за последние 20 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"За прошедшие два десятилетия институт получил бесценный опыт эффективного взаимодействия с партнерами, масштабной работы по подготовке аналитики и необходимых расчетов, поиска с представителями покупателя и его консультантами оптимальных для сторон решений при заключении сделок, результатом которых стало $7 млрд в доход бюджета", - отметил заместитель гендиректора ИНО Дмитрий Корсунский.

За этот период специалисты ИНО в качестве консультантов по стоимости приняли участие в восьми крупнейших приватизационных сделках в сфере трубопроводного транспорта, нефтяной, пищевой, телекоммуникационной, финансовой, обувной и прочих отраслях. "География инвесторов обширна. Основную долю в ней традиционно занимает Россия, представители отечественного бизнеса - на 5-м месте", - пояснили в пресс-службе.-0-