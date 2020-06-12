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12 июня 2020, 16:30

Себе дороже, или Что влияет на сдерживание цен в торговле

Закон рынка гласит: спрос диктует предложение и влияет на цену. Однако если государство социально ориентировано, оно не будет закрывать глаза на то, как недобросовестные торговцы или производители наживаются на панических настроениях потребителей и ажиотажном спросе на товары первой необходимости. В Беларуси состояние потребительского рынка постоянно анализируется, а нынешней весной оно попало в поле особого контроля. Глава государства дал ряд поручений, включая выработку прозрачного механизма ценообразования - от закупки сырья и материалов до реализации конечного продукта в розничной торговой сети.

Вопрос государственной важности

С 2011 года указом Президента распределены полномочия Совета Министров и госорганов по регулированию цен на товары, услуги и работы. В 2014 году правительство определило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует МАРТ не более 90 дней в течение одного года. Список дважды претерпевал изменения (в 2019 и 2020 годах) и сегодня включает 30 позиций. К товарам, цены на которые на особом контроле, отнесены некоторые виды рыбы, масло сливочное, подсолнечное и рапсовое, мука пшеничная, сахар, соль, яйца, детское питание и т.д.

"Постановлением Совета Министров №205 от 4 апреля 2020 года в перечень включены, например, консервы мясные и из рыбы, сухое молоко, кофе, средства защиты органов дыхания (маски) и дезинфицирующие средства, - конкретизирует начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров Комитета государственного контроля Елена Масурновская. - Это те потребительские товары, на которые цены регулируются через установление предельных торговых надбавок, фиксированных цен. Но для каждой позиции должен быть свой механизм регулирования. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определяет предельные нормативы рентабельности производителя, максимальную надбавку импортера, надбавку к отпускной цене производителя".

Представитель КГК напомнила, как постановлением МАРТ №99 от 30 декабря 2019 года были установлены предельные минимальные цены на сахар. Они действуют в течение 366 дней начиная с 1 января 2020 года. Когда же начались перебои с гречневой крупой, срок действия госрегулирования цен на нее был продлен по 30 сентября 2020 года. Для гречки установлены предельные максимальные оптовая и торговая надбавки к отпускной цене производителя (импортера). И еще постановлением №27 от 6 апреля 2020 года МАРТ устанавливает предельный норматив рентабельности, включенный в отпускную цену производителей масок и дезсредств, предельную максимальную надбавку импортера на эти товары, предельную максимальную оптовую и торговую надбавки к отпускной цене производителя.

"Постановлением МАРТ от 15 апреля 2020 №30 введено регулирование цен на 26 позиций социально значимых товаров. По этим позициям плюс сахар, гречка, маски и дезсредства можно принимать меры в случае нарушений. Хотя мы контролируем цены и на другие товары", - поясняет Елена Масурновская.

У Комитета государственного контроля поручений в сфере ценообразования более десятка. Анализ, который проводится регулярно, - всеобъемлющий, в том числе по областям. Используются данные статистики, результаты мониторингов, во время которых специалисты периодически посещают объекты торговых сетей, магазины в Минске и регионах, фиксируют цены по одним и тем же позициям, чтобы отслеживать их рост или снижение.

"Если видим заметный скачок цены, сразу сообщаем в Совмин. В основном же выписываются рекомендации. Если нарушение не исправлено, проводим внеплановую проверку. Объекту может быть выписан административный штраф", - уточняет она.

Кто проштрафился

Как показывают результаты проводимых Комитетом госконтроля проверок и мониторингов, ситуация с ценами в Беларуси сейчас контролируемая и управляемая. Лишь некоторые торговые объекты иногда позволяют себе не соблюдать требования законодательства.

Комитет госконтроля в мае - июне выявил случаи завышения цен на отдельные виды масок и антисептических средств и на некоторые социально значимые товары. К примеру, антисептический гель для рук отечественного производителя (850 г) в обследованных магазинах потребкооперации Могилевской области продавался по цене Br9,1-9,77 за флакон вместо Br8,28. Оказалось, что торговая надбавка к цене производителя составляла 26,3%-35,7% вместо 15%. Аналогичные нарушения выявлены в Могилеве в сети аптек, где торговая надбавка на антибактериальный лосьон "Кит" достигала 49%-91%. По всем выявленным нарушениям начат административный процесс.

В Витебской области мониторинг проводился в Витебске, Городокском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Ушачском и Шумилинском районах. Выяснилось, что каждый второй торговый объект, где побывали госконтролеры, нарушил установленный порядок формирования цен на социально значимые продовольственные товары, дезинфицирующие средства и защитные маски. В частности, в 12 магазинах при формировании розничных цен превышены предельно допустимые размеры торговых надбавок. У одного частника, например, необоснованно подорожали свежемороженая салака и килька, мясные консервы. В магазине в Шумилино были завышены розничные цены на 10 наименований консервов из рыбы. Увеличить выручку за счет цен на свежемороженую рыбу попытался и частный магазин в агрогородке Горяны Полоцкого района, в котором применили торговую надбавку в размере 30% вместо 25%.

Случаи превышения торговых надбавок на дезинфицирующие средства и защитные повязки установлены в 6 магазинах (в Шумилино, Лиозно, горпоселке Езерище Городокского района и деревне Язвино Шумилинского района). Например, в магазине частного предприятия в Езерище при формировании розничных цен на 3 наименования антибактериальных салфеток "Эконом" Smart и повязок для лица применены торговые надбавки 30% и 40% соответственно вместо предельно допустимой 15%. В Язвино Шумилинского района в торговом объекте индивидуального предпринимателя торговые надбавки применялись в размерах, превышающих их предельные уровни: на яйца - в размере 30% вместо 25%; консервы из рыбы "Скумбрия" - 30% вместо 25%; консервы мясные "Свинина любительская вкусная" - 30% вместо 20%; масло подсолнечное "Золотая капля" - 26,6% вместо 20%. Порядок ценообразования не соблюдался в торговом павильоне индивидуального предпринимателя в горпоселке Ветрино Полоцкого района и магазине частного предприятия в деревне Фариново Полоцкого района.

По результатам мониторинга субъектам хозяйствования Витебской области вынесено 20 рекомендаций об устранении нарушений. Кроме того, по выявленным фактам 7 физических лиц оштрафованы на общую сумму Br94,5, рассматривается вопрос о привлечении 4 юридических лиц к административной ответственности.

"Отмечу, что торговые сети знают нормативную базу и в основном соблюдают ее. А вот мелкие торговые объекты иногда идут на нарушения, ориентируясь на потребительский спрос. При этом в потребкооперации мы теперь выявляем меньше нарушений", - резюмирует Елена Масурновская.

Новый формат мониторинга

"По сравнению с апрелем ситуация значительно улучшилась. Торговля видит, как жестко контролируется формирование цен. А поскольку нет ажиотажного спроса, то нет и побудительных мотивов рисковать, играя на повышение", - отмечает начальник управления.

Например, информация Белстата по индексу потребительских цен за 26 дней мая свидетельствует, что по сравнению со средними ценами апреля роста не произошло: по продовольственным товарам показатель 99,3%, непродовольственным - 100,1%. Среди немного подорожавших продуктов - яблоки, бананы, картофель, гречневая крупа и другие.

Областные комитеты госконтроля также констатируют отсутствие фактов завышения цен. Например, в некоторых торговых объектах Витебской области в первых числах июня отмечалось сезонное снижение розничных цен на томаты, белокочанную капусту, хотя свежие овощи в этот период обычно растут в цене. В магазинах крупнейшего в республике сетевика торговые надбавки на социально значимые товары устанавливают ниже требуемых, поэтому даже при росте отпускных цен в мае по отдельным позициям покупатель почти не почувствовал разницу.

Но это не значит, что, если ослабить внимание и контроль, стабильность сохранится. Работу в этом направлении нужно продолжать, но без лишнего "травмирования" участников рынка.

Идея совместного мониторинга ценовой ситуации возникла давно, сейчас для этого выработан механизм и подготовлены соглашения между участниками. Ранее МАРТ, Федерация профсоюзов Беларуси, Нацбанк и Белстат определились с порядком взаимодействия. Комитет госконтроля тоже включается в командную работу. "Полагаю, уже в июне мы проведем первый совместный мониторинг в новом формате - с МАРТ и ФПБ", - заключает Елена Масурновская.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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