Сегодня у лесхозов есть все возможности, чтобы быть успешными и эффективными - Дрожжа

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня у лесхозов есть все возможности для того, чтобы быть успешными и эффективными. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на встрече с трудовыми коллективами лесхозов Витебской и Гомельской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"За директором лесхоза и его штабом стоит не одна сотня человек. От того, насколько слаженно и продумано работает этот штаб, от способности и желания руководителя анализировать и принимать верные управленческие решения зависит благополучие каждого работника, лесхоза в целом, а также отрасли и страны. А возможность быть эффективными и успешными сегодня есть у всех. Лесное хозяйство - это командная работа. И там, где есть команда, есть и результат", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

Основной акцент был сделан на экономическом положении лесохозяйственных учреждений. Глава отрасли обратил внимание специалистов на местах на те задачи, которые стоят сегодня перед лесным хозяйством в целом. "Когда-то глава государства не просто так поручил держать равнение на лесное хозяйство Финляндии, - отметил министр в разговоре с главными специалистами Лельчицкого лесхоза. - Лесной сектор в этой стране формирует значительную долю ВВП. Но чтобы постичь секреты успеха этой лесной державы, нужно видеть картину в целом, а не просто заимствовать отдельные элементы из этой мозаики".-0-