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25 августа 2020, 20:26

Сельхозфилиалы "Белэнерго" завершают уборочную кампанию

Фото "Белэнерго"
Фото "Белэнерго"
Новости темы " Уборочная кампания"
В Минской области убрано 98% площадей зерновых
Урожайность гречихи и проса в Брестской области выше прошлогодней

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные филиалы энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго" завершают уборочную кампанию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе производственного объединения.

Среди восьми сельскохозяйственных филиалов ГПО "Белэнерго" шесть уже завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Это "Агроэнерго Зеленевичи" РУП "Брестэнерго", "Весна-энерго" РУП "Витебскэнерго", "Дубрава-агро" и "Агрофирма им.Лебедева" РУП "Гомельэнерго", "Агрофирма "Старый Дворец" РУП "Гродноэнерго" и "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго". На финишной прямой - филиалы "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" и "Вендорож" РУП "Могилевэнерго".

"Соблюдение технологий ухода за сельскохозяйственными культурами, мобилизация всех ресурсов в период уборки дали возможность в оптимальные сроки убрать хлеб с полей с наименьшими затратами и потерями, - отметили в пресс-службе. - На сегодня убрано 98,8% площадей зерновых и зернобобовых культур. Валовой намолот составил 54,7 тыс. т. Это уже на 10,6 тыс. т больше уровня 2019 года. Филиалы порадовали не только общим количеством произведенного зерна, но и средней урожайностью, которая составила 45,5 ц/га, в прошлом году средняя урожайность была 36,2 ц/га".

Самая высокая урожайность отмечена в филиалах "Агрофирма "Старый Дворец" (63,5 ц/га) и "Агрофирма "Лебедево" (57,6 ц/га).

Для уборки урожая были задействованы 53 комбайна и 51 единица транспортной техники, для доработки зерна - 14 зерноочистительно-сушильных комплексов. Тысячетонный рубеж перешагнули 37 экипажей зерноуборочных комбайнов, 26 водителей на отвозке зерна.

Во время уборочной передовиков жатвы прямо в поле поздравляли руководители предприятий, филиалов и профсоюзов. Благодарственные письма, подарки и цветы из рук заместителя гендиректора РУП "Могилевэнерго" Вячеслава Подольского и председателя обкома профсоюза Елены Пархимчик получили комбайнеры и водители филиала "Вендорож" за перевозку более тысячи тонн зерна нового урожая.

Передовиков-тысячников филиала "Тепличный" поздравили гендиректор РУП "Витебскэнерго" Михаил Лузин, председатель Витебской областной организации Профсоюз Белэнерготопгаз Евгений Старовойтов, директор филиала Павел Фоминов. Они поблагодарили аграриев за труд, вручили лидерам жатвы грамоты и премии.

Хозяйства Гомельской энергосистемы "Дубрава-агро" и "Агрофирма им.Лебедева", изначально нацеленные на максимальный результат, успешно его добились. Валовой сбор зерновых составил 11,2 тыс. т, а это 126,8% к уровню 2019 года. Урожайность составила 39,5 ц/га. Там также состоялись чествования передовиков жатвы.

Традиционным праздником "Дожинки" завершена уборочная кампания в филиале "Агроэнерго Зеленевичи". Как отметили в пресс-службе, несмотря на капризы погоды, урожай в нынешнем году богаче, чем в 2019-м. Всего намолочено 6806 т зерновых и зернобобовых. Это почти на 900 т больше прошлогоднего результата.

Вручая почетные грамоты РУП "Брестэнерго", генеральный директор предприятия Сергей Шебеко отметил, что очень радуют не только достойный результат и хорошие показатели урожайности, но и отношение людей к своему труду. Современные технологии очень важны в сельском хозяйстве, но они ничто без человека-труженика. Коллектив филиала показал, что может и хочет работать. В свою очередь администрация предприятия ведет планомерную работу по развитию материальной базы, улучшению условий труда и обеспечению достойной заработной платы.

"Завершение уборки зерновых - очень важное и радостное событие. Вместе с тем темпы работы на полях не снижаются, ведь у хлеборобов еще много задач. Необходимо убрать картофель, овощи, кукурузу, предстоит выполнить комплекс осенних полевых работ. Все должно быть сделано вовремя и качественно, чтобы создать хорошую основу для будущего урожая", - подчеркнули в пресс-службе ГПО "Белэнерго".-0-

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АПК сельское хозяйство уборочная
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