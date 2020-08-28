Сельхозфилиалы "Белтопгаза" завершили уборку зерновых

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные филиалы ГПО "Белтопгаз" завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики, сообщает БЕЛТА.

Валовой сбор зерновых культур составил 47,7 тыс. т (112,7% от плана) при средней урожайности 53,7 ц/га. Наибольшая урожайность получена в СПУ "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз" - 87,6 ц/га.

Агрофилиалы объединения также собрали 7,9 тыс. т маслосемян озимого рапса (120% к плану) при средней урожайности 37,5 ц/га. Наилучшие показатели - в СП "Газовик-Сипаково" РУП "Могилевоблгаз" (плюс 702 т к плану при урожайности 50 ц/га), СПУ "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз" (плюс 360 т при 54,3 ц/га) и СПУ "Доманово" УП "Брестоблгаз" (плюс 310 т при 35,4 ц/га).-0-