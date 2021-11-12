Сельхозфилиалы организаций Минэнерго в этом году собрали 103,9 тыс. т зерна

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозфилиалы организаций Минэнерго в 2021 году собрали урожай зерна в 103,9 тыс. т. Об этом рассказал сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич во время торжественного мероприятия по награждению победителей отраслевых соревнований по уборке зерновых, которое прошло на базе СПУ "Протасовщина", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Нынешний год был непростым для тружеников отрасли с учетом поздней и дождливой весны и холодного сентября. Однако, несмотря на погодные условия, закрома страны наполнены зерновыми в необходимых объемах. "Весомый вклад в общереспубликанский каравай внесли и наши сельхозфилиалы - собрано 103,9 тыс. т зерна. Средняя урожайность составила 45,3 ц/га при среднереспубликанском уровне 33,7 ц/га", - рассказал Виктор Каранкевич.

По итогам 9 месяцев текущего года положительная динамика сложилась по валовому надою молока и валовому привесу крупного рогатого скота: прирост составил 5,9% и 7% соответственно.

Виктор Каранкевич поблагодарил работников сельхозфилиалов за добросовестный труд, самоотдачу и нацеленность на высокие результаты. Победителям отраслевых соревнований по уборке зерновых вручены почетные грамоты и благодарности.

Лидером в уборке зерновых и зернобобовых культур среди филиалов ГПО "Белэнерго" стала агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго", лучшим среди филиалов ГПО "Белтопгаз" стал филиал "Протасовщина" УП "Гроднооблгаз". Он признан победителем сразу в двух номинациях - уборке зерновых колосовых и уборке рапса.-0-

Фото Минэнерго