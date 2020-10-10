Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель более чем с 80% площадей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с 21,3 тыс. га, что составляет 84,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 10 октября, накопано 610,5 тыс. т картофеля (урожайность 285,6 ц/га). Сахарная свекла убрана с 32,3 тыс. га, что составляет 39,2% уборочной площади. Собрано 1,454 млн т при средней урожайности 450,9 тыс. га. Сахаристость свеклы составляет 15,99%. Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 4,05 тыс. га (67,5% к плану), собрано 81,4 тыс. т при урожайности 201,2 ц/га.

Кукурузу убрали с 743,6 тыс. га (61% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 714,2 тыс. га (71% плана), собрано 17,185 млн т зеленой массы при урожайности 240,6 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 29,3 тыс. га (13,7% плана), намолочено 190,3 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,247 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,7 ц/га). В Минской области собрали более 2 млн т зерна, Гродненской - практически 1,6 млн т, Брестской - 1,4 млн т, Могилевской - свыше 1,1 млн т, Витебской - более 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Льнотреста поднята с 45,7 тыс. га, что составляет 96,1% от уборочной площади. Заготовлено 146,8 тыс. т при средней урожайности 36,5 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,8 ц/га).

Кроме того, в Беларуси заготовлено 863,6 тыс. т сена (85,5% от плана), 13,364 млн т сенажа (106,1%) и 14,748 млн т силоса (76,9%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 87,8% от плана.-0-