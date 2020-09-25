Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с половины площадей

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с 12,6 тыс. га, что составляет 50,1% запланированной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 25 сентября, накопано 374,7 тыс. т картофеля при средней урожайности 298 ц/га. Сахарная свекла убрана с 14,5 тыс. га (17,6% уборочной площади), собрано 652 тыс. т при средней урожайности 449,4 тыс. га. Сахаристость свеклы составляет 15,58%. Что касается овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 3,08 тыс. га (51,4% к плану), собрали 52,4 тыс. т при урожайности 330,3 ц/га.

Кукуруза в Беларуси убрана с 454,6 тыс. га, что составляет 37,2% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 447,9 тыс. га (45,9% плана), собрано 10,718 млн т зеленой массы при урожайности 239,3 ц/га. Уборка кукурузы на зерно только начинается: работы проведены на 6,7 тыс. га (2,74% плана), намолочено 37,4 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,085 млн т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,6 ц/га). В Минской области собрали 2 млн т зерна, Гродненской - более 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, Могилевской - более 1,1 млн т, Витебской - свыше 1 млн т, Гомельской - более 900 тыс. т.

Оборачивание лент льна проведено на 35,4 тыс. га (74,3% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 32,6 тыс. га (68,6% от плана), заготовлено 102,4 тыс. т при средней урожайности 37,8 ц/га.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 838 тыс. т сена (83% от плана), 13,253 млн т сенажа (105,2%) и 9,355 млн т силоса (48,8%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 71% от плана.-0-