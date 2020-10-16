Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с 23,2 тыс. га, что составляет 92,3% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Накопано 660 тыс. т картофеля. Урожайность сложилась на уровне 285 ц/га против 312,9 ц/га на аналогичную дату 2019 года. Самая высокая урожайность в Витебской области - 378,9 ц/га. В тройке регионов с самой высокой урожайностью также Минская (323,2 ц/га) и Могилевская (321,5 ц/га) области.

Овощей собрали 94,9 тыс. т при урожайности 219,1 ц/га (252,3 ц/га - на аналогичную дату прошлого года) . Более трети овощей собрано в Брестской области (35,9 тыс. т).

Убрано 49,8% площадей сахарной свеклы (41 тыс. га). Накопано более 1,85 млн т свеклы, средняя урожайность составила 452,1 ц/га (в прошлом году - 477,3 ц/га). Сахаристость свеклы - 16,1% (в 2019-м - 16,64%). На свеклоприемные пункты вывезено 1,5 млн т корнеплодов.-0-