Сельхозпредприятия БЖД завершают уборку зерновых культур

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия Белорусской железной дороги завершают уборку зерновых культур, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.В составе БЖД - шесть сельскохозяйственных предприятий: "Рачковичи", "Свитязь", "Радежское", "Авангард", "Выдрея" и "Улишицы-Агро".Убрано уже 88% площадей зерновых и зернобобовых культур, или более 8,3 тыс. га. Намолочено 30,7 тыс. т зерна при средней урожайности 36,9 ц/га. Средняя урожайность по стране составляет 31 ц/га.В сельхозпредприятиях "Рачковичи" и "Улишицы-Агро" уборка зерновых и зернобобовых культур завершена. В лидерах по урожайности "Рачковичи" - 55,7 ц/га.Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях БЖД продолжается заготовка травяных кормов для крупного рогатого скота. Уже запасено 18,8 тыс. т кормовых единиц (42,8% к плану).-0-