Сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас травяных кормов - Гракун

3 мая, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить полуторагодичный запас травяных кормов. Такую задачу обозначил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун на республиканском семинаре-совещании по вопросам заготовки травяных кормов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хозяйства страны приступают к заготовке травяных кормов. Главой государства поставлена ответственная задача по обеспечению каждого хозяйства объемными кормами, их гарантированной сохранности", - сказал Владимир Гракун.

В центре внимания участников семинара - вопросы интенсификации кормопроизводства, повышения качества кормов. На примере ДСУП "Михайловский-агро" Светлогорского района показали, как проходит заготовка травяных кормов из озимых зерновых и крестоцветных (бобовых) культур, посеянных полосным способом. На одном участке, чередуя полосами, высаживают эти озимые. В начале мая собирают первый урожай, затем на этом месте после внесения органики высаживают кормовые культуры или однолетние травы. Эту технологию применяют на предприятии уже три года.

По мнению руководителя ДСУП "Михайловский-агро" Владимира Черенка, закладка посевов озимых зерновых и озимой вики (озимой сурепицы) полосным способом является гарантированным источником заготовки травяных кормов. Он прокомментировал особенности этой технологии заготовки и экономической эффективности таких кормов при производстве животноводческой продукции.

На предприятии уже приступили к заготовке кормов, предстоит убрать около 350 га. На ближайшее будущее стоит задача по наращиванию площадей и дальнейшему повышению качества кормов.

Как отметил Владимир Гракун, хозяйства республики должны быть заинтересованы во внедрении этой технологии. Чтобы ранней весной обеспечить поголовье качественным кормом, в каждом из них должно быть не менее 30-50 соток таких посевов на условную голову КРС. "Ввод данного корма в рацион животных позволяет получить дополнительно прирост молока в 20%", - добавил он.

Заведующий отделом кормопроизводства, кормовых добавок и биопродуктов Научно-практического центра НАН по животноводству, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Зиновенко сделал акцент на заготовке травяных кормов из смеси озимых зерновых и крестоцветных культур с применением консервантов. По его словам, архиважная задача - соблюсти технологию заготовки. А использование пленки позволяет на длительный период сохранить корма наиболее приближенными к травяной массе при заготовке.

Участие в семинаре приняли курирующие вопросы АПК заместители председателей облисполкомов, ведущие ученые-аграрии НАН Беларуси, представители Минсельхозпрода, заместители председателей облсельхозпродов по растениеводству, механизации, руководители сельскохозяйственных организаций, завозивших травяные корма в текущую зимовку.-0-