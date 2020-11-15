Сельхозпроизводство составляет около 6% ВВП Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля сельхозпроизводства в ВВП Беларуси составляет около 6%. Такие данные приводит Белстат в обзоре ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября, сообщает БЕЛТА.

"Доля сельскохозяйственного производства в Беларуси составляет около 6% объема ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 8% от общего количества занятых в экономике страны", - отметили в Белстате.

Основной вклад в производство вносят сельхозорганизации. В 2019 году они произвели 79,8% продукции сельского хозяйства. На 1 января 2020 года в Беларуси работали 1,4 тыс. сельхозорганизаций. Более четверти из них (26,2%) находятся в Минской области.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Беларусь по объему производства (в физическом выражении) льноволокна находится на 3-м месте, ржи - на 5-м месте, клюквы - на 10-м месте, картофеля - на 11-м, гречихи - на 12-м месте, сахарной свеклы - на 14-м месте, клубники - на 15-м месте, овса - на 18-м месте.

Доля перерабатывающей промышленности составляет почти четверть общего объема промпроизводства республики. Наиболее значимой отраслью перерабатывающей промышленности является производство продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Перерабатывающие предприятия республики специализируются на производстве молочных продуктов (28,6% в объеме производства продуктов питания, напитков и табачных изделий), а также переработке и консервировании мяса и мясной продукции (24,2%).

Ведущими регионами отрасли являются Брестская, Минская и Гродненская области, на долю которых приходится более 60% республиканского объема производства продуктов питания, напитков и табачных изделий.

Значительная часть произведенной сельскохозяйственной продукции и продовольствия поставляется на экспорт. В 2019 году 79,8% общего объема экспортных поставок пришлось на Россию, 4,4% - на Казахстан, 3,2% - на Украину, 2,4% - на Китай, 1,7% - на Литву.-0-