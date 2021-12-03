Селиверстов: белорусская страховая система активно развивается и идет в ногу со временем

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская страховая система активно развивается и идет в ногу со временем. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед торжественным мероприятием в честь 100-летия "Белгосстраха", передает корреспондент БЕЛТА.

"Страховая система Беларуси достаточно хорошо развита. Появляются новые продукты, товары, услуги, которые требуют страхования, соответственно, рынок не может стоять на месте. Появляются новые виды страхования - и финансовых рисков, и экспортное. Уверен, что страховой полис есть практически у любого человека - только по одним автомобилям сколько видов страхования! Страхование развивается вместе с нашей экономикой", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

По его словам, в планах определенные изменения, так как жизнь на месте не стоит. "Сейчас отрабатывается закон о страховании, в котором должны быть учтены новые реалии. Документ разрабатывается с учетом мнения всех заинтересованных", - отметил министр.

Сегодня "Белгосстрах" празднует 100-летие со дня своего основания. Юрий Селиверстов подчеркнул, что это самая мощная страховая организация в стране с успешным трудовым коллективом. "Нагрузка, которая ложится на плечи страховых компаний, выросла. Предъявляются все более высокие требования к их работе. Уверен, что "Белгосстрах" и впредь будет достойно справляться со своими задачами", - сказал он.

Коллектив "Белгосстраха" награжден почетной грамотой Совета Министров. Ряду сотрудников организации объявлена благодарность премьер-министра и благодарность председателя Совета Республики Национального собрания, вручены почетные грамоты Министерства финансов.-0-

Фото Андрея Покумейко